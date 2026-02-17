Középre ültetett pilóta, turbós motor – a Swift sosem volt ennyire vad

Tajima Nobuhiro, becenevén Monster, azaz Szörny a Suzuki autóival alkotott maradandót, többször megnyerte a Pikes Peak-i hegyi felfutót. Még 1983-ban alapította meg saját vállalkozását Monster Sport International néven, majd 1986-ban segített a gyárnak a Suzuki Sport műhely létrehozásában. Ma sikeres tuningcéget működtet, a Monster Sport természetesen a Suzuki modelljeire specializálta magát. Legújabb alkotása az eddigi legvadabb Swift, a Monster Sport Super Swift ZC33S minden tekintetben szakít a normával.

Hegyi felfutókra specializálta magát Tajima Nobuhiro, akinek a Suzuki Super Swift-et köszönhetjük

Fotó: Tajima Motor

Csővázas versenyautó a Suzuki Super Swift

Amíg az előző Swift alapján épített Super Swiftnél még a gyári karosszériát vették alapul, addig a Z33S-nél már egyedi csővázat készítettek, amire aztán ráhúzták a gyárira nagy vonalakban emlékeztető megjelenést. Középre tették a vezetőülést, a négyhengeres erőforrást a hátsó tengelyhez építették be, onnan hajtja mind a négy kereket hatfokozatú szekvenciális váltó közbeiktatásával. A blokk a Swift Sport 1,6-os szívómotorján (M16A) alapul, de 1,9 literre növelik a lökettérfogatot és turbófeltöltőt is beszerelnek, aminek az eredménye 400 LE! És most jön a lényeg, a Monster Sport Super Swift Z33S saját tömege mindössze 785 kg, azaz két mázsával múlja alul az egyébként is a pehelysúlyúak közé tartozó utcai változatot.

Nem árulták el, mik a tervek a Super Swift-tel, biztos rajthoz áll majd egy-két hegyi felfutón, hogy a Suzuki márka hírnevét öregbítse. És talán a döntéshozók számára nyilvánvalóvá teszi, hogy hiányzik egy sportmodell az utcai kínálatból...