Pár száz kilométer után milliókat kaszált – így lett aranybánya egy Porsche

Amikor az amerikai férfi az egyik kaliforniai Porsche‑kereskedésnél megpillantotta álmai autóját, biztosan nem gondolta, hogy ez a kocsi nemcsak élvezetet, hanem komoly pénzt is hoz majd neki. A vevő az ikonikus stuttgarti sportkocsit, a Porsche 911 GT3‑at 235 ezer euróért (89,3 millió Ft) vásárolta meg, és alig pár száz kilométer (825 km) megtétele után továbbadta egy online aukciós oldalon 285 ezer euróért (108,3 millió Ft), így 50 ezer eurónyi (közel 20 millió Ft) profitot realizált.

A különleges Porsche modelleknek – mint a 911 GT3 – nagy a megbecsülésük a gyűjtők és rajongók körében

Fotó: Porsche AG / hoch zwei / Porsche AG / hoch zwei

Amúgy a Porsche 911 GT3 nem ritkaság, de nem is hétköznapi darab. A 4,0 literes, 502 lóerős hathengeres boxermotorja, hétfokozatú automata váltója és számos extrája, mint az adaptív sportülések és a hátsókerék-kormányzás, minden autórajongó vágya.

A Porsche hagyományosan alacsonyan tartja a gyártott darabszámot, ezért gyakran hosszú várólisták alakulnak ki.

Ezenkívül elég hosszú a várakozási idő a megrendeléstől számítva, így még a nem limitált modellek is ritkaságnak számítanak a piacon, ahol az árak gyakran meghaladják a listaárat – írja a német Focus.

Nem minden Porsche jó befektetés

A Porsche 911-es típusok régen is nagy becsben álltak a gyűjtők és rajongók körében, de egyes modellek befektetési értéket is képviselnek. A ritkaság, a teljesítmény és a vásárlóerő együttesen olyan helyzetet teremt, hogy még minimálisan használt autók is drágábban kelnek el, mint amennyiért újonnan vásárolták azokat.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a sportautók nemcsak vezetési élményt kínálnak, hanem befektetési lehetőséget is.

Ugyanakkor nem minden Porsche‑modell ennyire kelendő: a cég 2025‑ös adatai szerint egy ideig még az új 911‑esek is árengedménnyel kellettek csak el bizonyos régiókban (például Kínában), mivel kisebb volt rájuk a kereslet.