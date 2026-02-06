Zseniális büntetést szabott ki a rendőr a lusta autósra, már milliók látták ezt a videót

Magyarországon akár börtönbüntetést is kaphat, aki havas autóval vesz részt a forgalomban, de természetesen a világon mindenhol alapelvárás (lenne), hogy az autósok letakarítsák a kocsijukat indulás előtt. Egy amerikai rendőr nemrég egy vastag hótakaróval közlekedő autót szúrt ki a forgalomban, azonnal félre is állította.

Videó is készült arról, ami ezután jött, már több millióan látták a megjelenése óta. Nem csoda, a rendőr ugyanis igazán frappáns büntetést talált ki az autós számára: kötelezte, hogy ott helyben álljon neki az autója tisztára pucolásának.

Takarításra kötelezte a rendőr - videó:

Az sajnos nem derült ki, hogy a takarítás után bírságolásra is sor került-e, de a videó így is futótűzként söpört végig a neten, a kommentelők nem győzik éltetni a rendőrt.