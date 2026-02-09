A rendőr is elképedt, mit talált az igazoltatott autó csomagtartójában – videó

Szabálytalanság miatt állítottak félre egy amerikai autóst, az intézkedő rendőr többé-kevésbé rutinszerű igazoltatásra számított. Az első meglepetés akkor érte, amikor alkoholszagot érzett az autóból, a sofőr pedig megtagadta a szonda megfújását.

A második meglepetés azonban ennél sokkal nagyobb volt: a csomagtartóból három gyerek került elő. A rendőrök ezután alaposan átvizsgálták a kocsit, amelyben több alkoholos palackot is találtak. A férfit őrizetbe vették, a gyerekeket a család egy másik tagjánál helyezték el.

A rendőr szeme is elkerekedett, amikor kinyitotta a csomagtartót: