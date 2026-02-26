Hírlevél
Megállt a kukásautó mögött a rendőr, soha nem felejti el, ami ezután jött - videó

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Nem akármilyen lebukást rögzített egy fedélzeti kamera. A rendőr a legjobbkor volt a legjobb helyen.
Egy rendőr rutinellenőrzés miatt állított meg egy autóst, a sofőr azonban megállás után kipattant a kocsiból, és futva elmenekült. A rendőr követte ugyan, de egy pilanatra szem elől veszítette.

A rendőrautóval épp egy kukásautó mögött várakozott, amikor a gyanúsított váratlanul előkerült abból a kukából, amelyet éppen ki akartak üríteni. A férfi ismét menekülni próbált ugyan, de ezúttal hiába, végül elfogták és letartóztatták.

Videón a rendőr akciója:

 

