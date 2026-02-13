Aljas új trükk terjed, ilyen MI-videókkal próbálják átverni az autósokat

A rendőrök segítségét kérte egy amerikai autós, akit mesterséges intelligenciával készített videóval próbáltak megzsarolni. A férfi a WhatsAppon kapott ismeretlen számról egy üzenet, amelyben egy videó volt.

A felvételen a saját kocsibeállója és kisteherautója volt látható, körülötte több, a gumik kiszúrására készülő emberrel. Az üzenetben 500 dollárt követeltek azért, hogy ne rongálják meg az autót.

Ezt tanácsolják a rendőrök

A tulajdonosnak egyből gyanús lett a videó, így fizetés helyett a rendőrséget értesítette. A helyszínre érkező járőrök semmi gyanúsat nem észleltek a környéken, a tulajdonossal együtt biztosra vették, hogy MI segítségével készült a felvétel.

A rendőrök szerint mindenkinek óvatosnak kell lennie, mert a trükk rohamosan terjedhet, a hamisított videókban valódi aranybánya lehetőségét láthatják a csalók.