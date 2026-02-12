Valóra vált minden autós rémálma egy mosóban – videó

Gyanútlanul behajtott egy automata mosóba egy amerikai nő, nem is sejtve, hogy hamarosan kellemetlen pillanatok várnak rá. A mosó a program közepén bedöglött, a nő pedig csapdába esett: minden ajtó zárva volt, sehogy sem tudott kijutni. Végül a rendőrök szabadították ki.

A nő később elmondta, hogy nemcsak zárva volt az összes ajtó, de még a vésznyitó gomb sem működött, pedig ez kötelező előírás (lenne). Különösebben egyébként nem rázta meg az élmény, a mosó tulajdonosa pedig ajándékkártyákkal kompenzálta a kalandot.

Rendőrök szabadították ki az autómosóból - videó: