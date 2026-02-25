Ez a filmbe illő érdi autós üldözés a rendőröknél is kiverte a biztosítékot

A vasúti átjáró tilos jelzését sem vette figyelembe egy autós. A rendőrök elől menekülő sofőr végül több százezres bírságot kapott.
A százhalombattai rendőrök még január végén akartak megállítani egy autóst, ám a sofőr nem állt meg, inkább a menekülést választotta.
A sebességhatárt jócskán túllépő száguldozás közben több közlekedési szabályt is megszegett, majd hajmeresztő módon még egy érdi vasúti átjáró tilos jelzésén is áthajtott - pont úgy, ahogy a filmekben szoktak.
Videón a rendőrök elől menekülő autós:
A rendőrség közleménye szerint az ügyben eljárás indult. A veszélyes mutatvány több százezres bírságot és járművezetéstől való eltiltást ért.
