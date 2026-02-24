Piszkos trükkel bírságoltak meg egy autóst, a bíróságon jött a pofára esés

A rendőrök nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos pontján használnak drónokat a szabálytalan autósok kiszűrésére. Kanadában is bevett gyakorlat az ilyesmi, legalább egy esetben azonban a rendőrök átestek a ló túloldalára.

Egy autós azért kapott 615 dolláros (145 ezer forint) bírságot, mert a piros lámpánál állva a telefonjával készített két fotót az autója felett várakozó drónról. A sofőrt megijesztette, hogy esetleg ismeretlenek figyelik, drónkezelőt pedig nem látott a közelben.

Mindenképp büntetni akartak a rendőrök

A fotók készítése után eltette a telefonját, és csak akkor indult el, amikor zöldre váltott a lámpa. A rendőrök nem sokkal távolabb mégis megállították, és vezetés közbeni mobilhasználat miatt akarták megbírságolni. Való igaz, hogy a sofőr elővette a telefonját, de aligha tette volna meg, ha nem terelték volna el szándékosan a figyelmét egy drónnal.

A bíróság az autó vezetőjével értett egyet, az összes vádat ejtették ellene. A rendőrség egyébként azt állította, ez volt az első alkalom, hogy ilyen szabálysértés kiszűrésére drónt használtak, és – állítólag – nem is fog újra előfordulni.