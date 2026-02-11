Mindent vitt az esztergomi gyorshajtó kifogása, de megbüntették 468 ezerre

Az esztergomi rendőrök február 8-án még a városon belül figyeltek fel egy autósra, aki a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott. Követték a sofőrt, aki a 117-es úton 90 helyett 197 km/órás sebességgel is döngetett a traffipax felvétele alapján.

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Amikor megállították, azt mondta, hogy az édesanyja születésnapjára kell sietnie. Ez persze nem volt mentség, a jelentős sebességtúllépésért a maximális, 468 ezer forintos bírságot szabták ki a sofőrre, és még nyolc büntetőpontot is bejegyeztek a neve mellé.

Az elmúlt hétvégén a rendőrök további 13 gyorshajtót mértek be Esztergom közigazgatási területén.