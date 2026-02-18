Hírlevél
Pofátlanul a rendőrök arcába hazudott a ferraris, kegyetlenül pórul járt

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Gyorshajtás miatt állítottak meg egy Ferrarit, miután a sofőr 250-nel is száguldozott. A rendőrök elképesztő sztorit derítettek fel.
autós hírFerrarirendőrség

A franciaországi Vaucluse régióban a rendőrök extrém gyorshajtás miatt megállítottak egy Ferrarit, volt, amikor 250 km/h-s sebességet is mértek. Az autó sofőrje az igazoltatás során azt állította, hogy hajléktalan, fizetése és vagyona nincs. Az ellenőrzés valóban azt mutatta, hogy a férfi segélyeken él.

A rendőrök is elképedtek, mik derültek ki

Gyorsan kiderült azonban, hogy a Ferrari egy ingatlanokkal foglalkozó cég nevén van, amelyet a gyorshajtó, két testvére, valamint az édesanyjuk irányít. A cég évek óta egy eurócent adót sem fizetett, miközben a család minden tagja magáncsődöt és munkanélküliséget jelentve luxuséletet élt - az állami segélyeket is felvéve közben.

A bevételeik eltitkolásával és a segélyeken való élősködéssel a család több millió euróval károsította meg a francia államot, azóta mindenkit le is tartóztattak. A gyorshajtási bírság lesz a legkisebb bajuk.

 

