Durva: annyival ment a gyorshajtó, hogy a rendőrök se tudták elkapni

Elsőre még esélyük sem volt, de másodjára már megállítottak a rendőrök egy autóst, aki 30-as zónában száguldozott a sportkocsijával Diepholzban. A Porsche vezetője elsőre több mint 100 km/h-s sebességgel húzott el előttük – olyan gyorsan, hogy a megállítására esélyük sem volt a távolabb várakozó rendőröknek.

A sofőr volt olyan ostoba, hogy néhány perccel később már 119 km/h-val repesztett ugyanott, a négyszeres sebességtúllépés után már megállították. A 22 éves sofőrre három hónapos eltiltás és legalább 800 eurós (300 ezer forint) pénzbírság vár. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a gyorshajtás szándékos volt, a bírság a duplájára emelkedik.

Ezért álltak lesben a rendőrök

Az érintett utcában a 30-as sebességkorlátozás egyébként már hónapok óta érvényben van egy közeli iskolakomplexum miatt. A lakosok korábban többször is panaszkodtak a száguldozók miatt.