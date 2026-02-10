Soha nem látott, felejthetetlen rendőri igazoltatás volt Fonyódon - videó

Nem akármilyen igazoltatás helyszíne volt január utolsó napján Fonyód. A helyi rendőrök örömmel segítettek Zsoltnak abban, hogy különlegessé és igazán egyedivé tegyék számára a lánykérést.

A rendőrök közúti ellenőrzést színleltek, azt is kérve, hogy Zsolt szálljon ki, és nyissa ki a kocsija csomagtartóját. Közben volt idő arra, hogy a kezébe csempésszék a rendőrautóba bekészített virágcsokrot.

Videón a rendőrök színlelt igazoltatása:

A rendőrök nem sokkal később Katát is arra kérték, hogy szálljon ki az autóból. Zsolt addigra már a csomagtartó mögött, térdelve várta - a meglepetés tökéletesen sikerült, a válasz pedig természetesen igen volt.