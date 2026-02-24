Kigyulladt egy autó az M3-ason, a végén jött a rendőröket is meglepő fordulat

A miskolci rendőrök február 21-én budapesti éjszakai szolgálatuk befejezését követően épp Miskolcra tartottak, amikor az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében az út szélén álló, erősen füstölő autóra lettek figyelmesek, amely mellett két ember állt.

A rendőrök azonnal megálltak segíteni. Épp jókor érkeztek, mivel az autó motortere szinte azonnal lángra kapott. A szolgálati autójukban található porral oltó készülékkel azonnal megkezdték az oltást, miközben értesítették a katasztrófavédelmet is.

Így segítettek a rendőrök:

A tüzet a rendőrök rövid időn belül eloltották, így senki sem sérült meg. A helyszínre érkező tűzoltók ezt követően átvették a helyszínt, és megtették a szükséges további intézkedéseket, miközben a rendőrök igazoltatták az autó sofőrjét és utasát.

A sofőr és utasa elmondták, hogy az autó műszaki hiba miatt kezdett füstölni, ezért húzódtak le a leállósávba. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az utas ellen a balmazújvárosi rendőrkapitányság körözést adott ki, mert egy korábbi, 65 ezer forintos bírságot nem fizetett be. A körözött utast a rendőrök előállították.