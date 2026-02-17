Hírlevél
Arattak a rendőrök a budapesti buszsávokban

A múlt héten a fővárosi buszsávok ismét a közlekedésrendészet fókuszába kerültek. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ kétnapos ellenőrzése során 130 autóst kaptak el a buszsáv jogosulatlan használata miatt.
Ismét a buszsávban haladó autósokra figyelt a rendőrség. Február 11–12. között a Budapesti Rendőr‑főkapitányság – együttműködve a Budapesti Közlekedési Központtal – négy forgalmas fővárosi útszakaszon tartott célzott ellenőrzést, amely során a fővárosi buszsávok jogosulatlan használatára figyelt a Hegyalja, a Közraktár, a Nagykőrösi és a Soroksári úton.

A buszsáv jogosulatlan használatát rendszeresen ellenőrzi a rendőrség, mégis sokan vétenek a szabályok ellen
A végeredmény lehangoló volt, 130 sofőr szegte meg a két nap során a szabályokat: 129‑et azonnali helyszíni bírsággal sújtottak, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek – írja a police.hu.

Másért is büntetett a rendőrség

A rendőrök természetesen nem hagyták szó nélkül az egyéb szabálytalanságokat sem: záróvonalon áthaladás, menet közben kézben tartott mobiltelefon használata, útburkolati jel figyelmen kívül hagyása, jogosítvány lejárt orvosi érvényessége, forgalomból kivont gépjármű, vezetés tiltott átengedése, irányjelzés elmulasztása, biztonsági öv használatának elmulasztása, illetve tilos jelzésen áthaladás miatt négy helyszíni és három közigazgatási bírságot szabtak ki, kilenc esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. 

Arról nem közölt információt a rendőrség, hogy összesen mennyi pénzbírságot szabtak ki.

A jelenség sajnos nem új keletű Budapesten, az Origo is többször írt már a buszsáv jogosulatlan használatáról. Ám a mostani akció során különösen sok autóst bukott le. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, folyamatosan végez hasonló ellenőrzéseket, tehát jobb elkerülni a buszsávokat az autósoknak.

