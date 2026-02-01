Újabb retró-teherautót készített a magyar formatervező

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Obendorfer Dávid most a Piaggio Ape szellemi örökösét alkotta meg. A retró-orral sokkal barátságosabb a teherautó.
caselaniobendorfer dávidpiaggio apeporter np6autós hír

Olaszországban elképzelhetetlen az élet a háromkerekű Piaggio Ape áruszállító nélkül, bár a gyártó manapság már a négykerekű Porter NP6/NPE modelljére koncentrál, a kétütemű, 50 köbcentis haszonjárműhöz szervíztámogatást biztosít. Az olasz karosszériaépítő Caselani műhelynél népszerű választás foodtruck-alapnak az aktuális Porter, de az ügyfelek részéről felmerült, hogy karakteresebb megjelenésre vágynak. Itt jön a képbe a Caselani műhelynek dolgozó magyar formatervező, Obendorfer Dávid, aki a hetvenes években gyártott Ape retró megjelenését adaptálta a kínai eredetű négykerekű teherautóra.

A vevő is elvégezheti a retró-átépítést, de komplett autót is kínál a Caselani
Az orr cseréjével lesz retró a modern PIaggio food-truck megjelenése
Fotó: Obendorfer Dávid

Kommersz teherautóból készítettek retró-járgányt

Az átalakítókészletben az első sárvédők és az orrpanel helyére kerülnek új karosszériaelemek, középen nagy méretű betétet helyeznek el a harmadik kerék hűlt helyén. Az új megjelenést szürke keretbe foglalt kerek fényszórók teszik teljessé, illetve a kerekek megjelenését is retróvá lehet tenni a megfelelő dísztárcsával. Mindkét hajtásnál (1,5-ös négyhengeres benzin/LPG/CNG üzemmel, akkumulátoros-elektromos hajtás) megvalósítható a Caselani 4PE átépítés.

 

A fényezetlen átalakítókészlet ára nettó 4600 euró, a (gyári színkódok alapján) fényezett készletért nettó 5400 eurót kérnek, utóbbi a műhelyben felszerelve nettó 5800 euróba kerül. Komplett járműként is megvásárolható a Caselani 4PE, az indulóár ilyenkor nettó 26 300 euró. 
 

 

 

 

