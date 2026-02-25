Hírlevél
Busz elé hajtott a 17 éves rolleres, brutális videón a gázolás

Súlyos baleset történt Kolozsváron. Egy piros lámpát figyelmen kívül hagyó rolleres egyenesen egy busz elé hajtott.
autós hírRolleresbaleset

17 éves rolleres szenvedett súlyos balesetet Kolozsváron. Szabálytalanul, a tilos jelzés ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, ráadásul még fülhallgató is volt rajta – írta a Maszol.

Emiatt nem is hallhatta a közeledő buszt, amelynek sofőrje hiába fékezett, esélye sem volt megállni. Szerencsére a legrosszabb nem történt meg, a kiskorú eszméleténél volt, amikor a mentősök a helyszínre érkeztek. Azonnal kórházba szállították.

Videón, ahogy a rolleres a busz elé hajtott:

 

