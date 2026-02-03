A rendőrök orra előtt esett pofára a rolleres, nem akármilyen büntetést kapott

Meglepődött egy szolgálatban lévő finn rendőrjárőr, amikor januárban, hóban-fagyban elhúzott mellette egy megbuherált, tuningolt elektromos roller mintegy 40 km/órás sebességgel a belső sávban. Amint a rolleres észlelte a rendőrautót, pirosnál balra kanyarodva akart menekülni, de kanyarodás közben elesett.
Szerencséjére szemből nem érkezett semmilyen jármű, így a férfi sérülés nélkül megúszta az esetet. A szerencséje ezzel nagyjából ki is merült, mert a felelősségre vonás nem maradt el.
Videón a rolleres ámokfutása:
A többszöri szabályszegésért 35 napi bírságot szabtak ki a férfire. Finnországban ezeket a napi bírságokat az elkövető vagyoni helyzete, pontosabban napi nettó jövedelme alapján számítják ki. A rendszer biztosítja, hogy a bírságok egyenlő arányban sújtsák az összes szabálysértőt, vagyoni helyzettől függetlenül.