A rendőrök orra előtt esett pofára a rolleres, nem akármilyen büntetést kapott

Meglepődött egy szolgálatban lévő finn rendőrjárőr, amikor januárban, hóban-fagyban elhúzott mellette egy megbuherált, tuningolt elektromos roller mintegy 40 km/órás sebességgel a belső sávban. Amint a rolleres észlelte a rendőrautót, pirosnál balra kanyarodva akart menekülni, de kanyarodás közben elesett.

Szerencséjére szemből nem érkezett semmilyen jármű, így a férfi sérülés nélkül megúszta az esetet. A szerencséje ezzel nagyjából ki is merült, mert a felelősségre vonás nem maradt el.

Videón a rolleres ámokfutása:

Vuosi lähti vasta käyntiin, valitettavasti heti sähköpotkulautacase.



Raportti kentältä: Kuljetti viritettyä sähköpotkulautaa, mitattu 40 km/h, sallittu 25. Ajoi vasten punaista liikennevaloa.

35 päiväsakkoa ajo-oikeudetta ajosta ja 2 x liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. pic.twitter.com/rc8vKyDYWC — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) January 8, 2026

A többszöri szabályszegésért 35 napi bírságot szabtak ki a férfire. Finnországban ezeket a napi bírságokat az elkövető vagyoni helyzete, pontosabban napi nettó jövedelme alapján számítják ki. A rendszer biztosítja, hogy a bírságok egyenlő arányban sújtsák az összes szabálysértőt, vagyoni helyzettől függetlenül.