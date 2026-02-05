Hírlevél
Meghosszabbították a pályázatot és kibővítették a keretet. Villanyautó-beszerzésre 2,8–64 millió Ft-ot kérhetnek a vállalkozások.
villanyautó beszerzéselektromos autókautós hírvillanyautó

Németországban jelentősen megugrott az érdeklődés az akkumulátoros-elektromos autók iránt azt követően, hogy újra támogatja azok beszerzését a német állam. Magyarországon továbbra is csak cégeknek vagy vállalkozóknak adnak támogatást villanyautó-vásárláshoz, a pályázatot február 26-ig hosszabbították meg.

Vállalkozások pályázhatnak a villanyautó-vásárlásra.
Február végéig igényelhető a villanyautó-támogatás
Fotó: STEFLER BALAZS / Autó-Motor

Egy cég több villanyautó beszerzésére is kérhet támogatást

Mivel az eredeti időpontig a rendelkezésre álló keretösszeg 111%-ára érkeztek be igények, nem csak időben, de összegben is kibővítették a vállalkozások és egyéni vállalkozók számára elérhető pályázatot. Egy-egy vásárló 2,8–64 millió Ft közötti összegre pályázhat a jármű vételára, az akkumulátor kapacitása és a flotta nagysága függvényében, változatlan maradt az a feltétel, hogy legkésőbb június 12-ig forgalomba kell helyezni a támogatott villanyautót. Az érdeklődőknek egyébként érdemes minél előbb lépni, mert földrajzi korlátok is vannak, Budapest régióban 12,4 milliárd Ft, Magyarország többi részén 27,6 milliárd Ft áll rendelkezésre február végéig.

 

 

