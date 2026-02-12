Ki nem találnák, hol gyártották a legtöbb autót tavaly Európában

Mladá Boleslav neve a legtöbb autós számára ismerősen cseng, hiszen innen indult világhódító útjára a Skoda márka. És bármely hihetetlenül is hangzik, a 47 ezer fős iparvárosban készítették a legtöbb autó tavaly Európában.

Egy elkészült autó a Skoda Mladá Boleslav-i üzemében

Fotó: Skoda Auto

A 2,5 négyzetkilométeren elterülő (ez nagyobb, mint Monaco) Skoda-gyárban mintegy 23 500 fő dolgozik, és ők 2025-ben 605 600 darab autót készítettek. Ez az adat nem csupán ipari kuriózum, Mladá Boleslav az európai autóipar egyik legerősebb bástyája, ahol évente annyi autó gördül le a gyártósorokról, hogy az önmagában országos szintű teljesítménynek számít.

A Mladá Boleslav-i gyárban készül a Fabia, a Scala, a Kamiq, az Octavia, valamint az elektromos Enyaq is.

A modellpaletta széles, a kereslet stabil, a termelés pedig erősen exportorientált: az itt gyártott autók túlnyomó többsége külföldi piacokra kerül – írja az Autoevolution Weekly.

Külföldön is vannak Skoda-gyárak

A számok különösen akkor válnak érdekessé, ha magyar szemmel nézzük azokat. Hazánkban több jelentős autógyártó is jelen van: Győrben az Audi, Kecskeméten a Mercedes-Benz, Debrecenben a BMW, Esztergomban a Suzuki, Szentgotthárdon pedig motorgyártás zajlik. Ezek az üzemek együtt komoly ipari teljesítményt képviselnek, az autóipar a magyar gazdaság egyik húzóágazata. A csehek azonban még ezt is lepipálják, sőt, még az anyacég, a Volkswagen wolfsburgi gyárát is, ahol 575 ezer gépkocsi készült tavaly.

Tavaly összesen 1 millió 65 ezer Skodát gyártottak világszerte.

Külföldön Szlovákiában, Spanyolországban, Ukrajnában, Kazahsztánban, Vietnámban és Indiában készültek Skodák. Amúgy a cseh autógyárakban (Skoda, Toyota, Hyundai) közel másfél millió (1 millió 445 ezer) autó készült, s ezzel az ország Szlovákia mögött a második az ezer főre jutó legyártott autók számában.

Ezeken a helyen, országokban gyárt autókat a Skoda

Fotó: Skoda Auto

