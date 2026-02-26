Behajtott az autómosóba, egy hülyeséggel elintézte az egész berendezést – videó

Egy sofőr pickuppal hajtott be egy automata mosóba. Ezzel még nem is lett volna semmi probléma, csak egy elég fontos dologról elfeledkezett. Egész pontosan arról, hogy a platón éppen egy tekercs drótot szállított.

A program közben a mosó keféi beleakadtak a drótba, aztán folyamatosan elkezdték maguk közé tekerni. Egy ponton túl az egész szerkezet megbénult, de előtte a kefékre tekeredett, több méternyi drót valószínűleg még jól össze tudta karcolni a következő autót.

Videón, mit tett a mosóval a feledékeny sofőr: