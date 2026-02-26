Hírlevél
autómosó

Behajtott az autómosóba, egy hülyeséggel elintézte az egész berendezést – videó

Automata mosóba való behajtás előtt mindig érdemes ellenőrizni az autót. Egy feledékeny sofőr ezt elmulasztotta, komoly következménye lett.
Egy sofőr pickuppal hajtott be egy automata mosóba. Ezzel még nem is lett volna semmi probléma, csak egy elég fontos dologról elfeledkezett. Egész pontosan arról, hogy a platón éppen egy tekercs drótot szállított.

A program közben a mosó keféi beleakadtak a drótba, aztán folyamatosan elkezdték maguk közé tekerni. Egy ponton túl az egész szerkezet megbénult, de előtte a kefékre tekeredett, több méternyi drót valószínűleg még jól össze tudta karcolni a következő autót.

Videón, mit tett a mosóval a feledékeny sofőr:

 

