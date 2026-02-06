Több százezres spórolás pár kilométeres kitérővel

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Kétszeres eltérés is lehet az áramárban egymás melletti településeken. A spórolás Hollandiában önkormányzat-függő.
A belső égésű motorral szerelt járműveknél is megfigyelhetőek árkülönbségek az egyes kutakon, például gyorsforgalmi utak mellett drágábban lehet tankolni, a villanymotoros autók használóinak nagyon résen kell lenniük azért, hogy ne fizessenek rá a töltésre. A holland ANWB autós klub megvizsgálta, hogy milyen tarifával lehet tölteni a településeken, és arra jutottak, hogy akár kétszeres árat is fizet az, aki nem figyel oda a töltés helyére – például a szomszéd településen fél áron tudott volna tölteni. Óriási tehát a spórolási potenciál.

Alkalmazás segíti a spórolást villanyautó-töltésnél.
Hollandiában komoly spórolás realizálható egy kis odafigyeléssel a villanyautók töltésénél
Fotó: ANWB

Évi 340 000 Ft lehet a spórolás annak, aki egy településsel odébb tölt

Hollandiában tavaly mintegy 6 millió töltést végeztek a nyilvános – lassú – töltőkön, átlagosan 48 cent/kWh áron. Azonban ez az átlag úgy jön ki, hogy van, ahol 33 cent, van, ahol 70 cent a tarifa! Az eltérést az okozza, hogy a töltők telepítésével megbízott önkormányzatok ezt a feladatot koncesszióban kiadják szolgáltatóknak, akik aztán annyit számláznak a villanyautósnak, amennyit akarnak – ha csak nem figyeltek oda erre a részletre a megrendelők szerződéskötéskor. Amíg például Nederweertben 33 cent/kWh az ár, addig a szomszédos Asten-ben már 62 cent/kWh – átlagos használattal számolva csak a töltés helyének megválasztásával évi 900 eurót, azaz kb. 340 000 Ft-ot lehet spórolni! Magyarországon is igaz a villanyautó-töltésre, hogy a hosszabb utazás előtt érdemes előre, alkalmazásokból tájékozódni az egyes töltőpontok árszabásáról, mert lehet, hogy egy kis térővel jelentős összeget lehet megspórolni.
 

Nederweert0,3291 euro/kWhOegstgeest0,6970 euro/kWh
Veldhoven0,3341 euro/kWhLeiden0,6914 euro/kWh
Zundert0,3640 euro/kWhLeiderdorp0,6828 euro/kWh
Staphorst0,3740 euro/kWhCulemborg0,6719 euro/kWh
Kerkrade0,3751 euro/kWhKatwijk0,6706 euro/kWh
Boxtel0,3766 euro/kWhNieuwkoop0,6704 euro/kWh
Oss0,3777 euro/kWhHendrik-Ido-Ambacht0,6688 euro/kWh
Geertruidenberg0,3786 euro/kWhHeemstede0,6648 euro/kWh
Sint-Michielsgestel0,3792 euro/kWhAlphen aan den Rijn0,6574 euro/kWh
Deurne0,3807 euro/kWhMolenlanden0,6570 euro/kWh
Top10 legolcsóbb és legdrágább tarifa villanyautó-töltésnél Hollandiában
 

 

 

