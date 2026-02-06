Több százezres spórolás pár kilométeres kitérővel

A belső égésű motorral szerelt járműveknél is megfigyelhetőek árkülönbségek az egyes kutakon, például gyorsforgalmi utak mellett drágábban lehet tankolni, a villanymotoros autók használóinak nagyon résen kell lenniük azért, hogy ne fizessenek rá a töltésre. A holland ANWB autós klub megvizsgálta, hogy milyen tarifával lehet tölteni a településeken, és arra jutottak, hogy akár kétszeres árat is fizet az, aki nem figyel oda a töltés helyére – például a szomszéd településen fél áron tudott volna tölteni. Óriási tehát a spórolási potenciál.
Évi 340 000 Ft lehet a spórolás annak, aki egy településsel odébb tölt
Hollandiában tavaly mintegy 6 millió töltést végeztek a nyilvános – lassú – töltőkön, átlagosan 48 cent/kWh áron. Azonban ez az átlag úgy jön ki, hogy van, ahol 33 cent, van, ahol 70 cent a tarifa! Az eltérést az okozza, hogy a töltők telepítésével megbízott önkormányzatok ezt a feladatot koncesszióban kiadják szolgáltatóknak, akik aztán annyit számláznak a villanyautósnak, amennyit akarnak – ha csak nem figyeltek oda erre a részletre a megrendelők szerződéskötéskor. Amíg például Nederweertben 33 cent/kWh az ár, addig a szomszédos Asten-ben már 62 cent/kWh – átlagos használattal számolva csak a töltés helyének megválasztásával évi 900 eurót, azaz kb. 340 000 Ft-ot lehet spórolni! Magyarországon is igaz a villanyautó-töltésre, hogy a hosszabb utazás előtt érdemes előre, alkalmazásokból tájékozódni az egyes töltőpontok árszabásáról, mert lehet, hogy egy kis térővel jelentős összeget lehet megspórolni.
|Nederweert
|0,3291 euro/kWh
|Oegstgeest
|0,6970 euro/kWh
|Veldhoven
|0,3341 euro/kWh
|Leiden
|0,6914 euro/kWh
|Zundert
|0,3640 euro/kWh
|Leiderdorp
|0,6828 euro/kWh
|Staphorst
|0,3740 euro/kWh
|Culemborg
|0,6719 euro/kWh
|Kerkrade
|0,3751 euro/kWh
|Katwijk
|0,6706 euro/kWh
|Boxtel
|0,3766 euro/kWh
|Nieuwkoop
|0,6704 euro/kWh
|Oss
|0,3777 euro/kWh
|Hendrik-Ido-Ambacht
|0,6688 euro/kWh
|Geertruidenberg
|0,3786 euro/kWh
|Heemstede
|0,6648 euro/kWh
|Sint-Michielsgestel
|0,3792 euro/kWh
|Alphen aan den Rijn
|0,6574 euro/kWh
|Deurne
|0,3807 euro/kWh
|Molenlanden
|0,6570 euro/kWh