Több százezres spórolás pár kilométeres kitérővel

A belső égésű motorral szerelt járműveknél is megfigyelhetőek árkülönbségek az egyes kutakon, például gyorsforgalmi utak mellett drágábban lehet tankolni, a villanymotoros autók használóinak nagyon résen kell lenniük azért, hogy ne fizessenek rá a töltésre. A holland ANWB autós klub megvizsgálta, hogy milyen tarifával lehet tölteni a településeken, és arra jutottak, hogy akár kétszeres árat is fizet az, aki nem figyel oda a töltés helyére – például a szomszéd településen fél áron tudott volna tölteni. Óriási tehát a spórolási potenciál.

Hollandiában komoly spórolás realizálható egy kis odafigyeléssel a villanyautók töltésénél

Fotó: ANWB

Évi 340 000 Ft lehet a spórolás annak, aki egy településsel odébb tölt

Hollandiában tavaly mintegy 6 millió töltést végeztek a nyilvános – lassú – töltőkön, átlagosan 48 cent/kWh áron. Azonban ez az átlag úgy jön ki, hogy van, ahol 33 cent, van, ahol 70 cent a tarifa! Az eltérést az okozza, hogy a töltők telepítésével megbízott önkormányzatok ezt a feladatot koncesszióban kiadják szolgáltatóknak, akik aztán annyit számláznak a villanyautósnak, amennyit akarnak – ha csak nem figyeltek oda erre a részletre a megrendelők szerződéskötéskor. Amíg például Nederweertben 33 cent/kWh az ár, addig a szomszédos Asten-ben már 62 cent/kWh – átlagos használattal számolva csak a töltés helyének megválasztásával évi 900 eurót, azaz kb. 340 000 Ft-ot lehet spórolni! Magyarországon is igaz a villanyautó-töltésre, hogy a hosszabb utazás előtt érdemes előre, alkalmazásokból tájékozódni az egyes töltőpontok árszabásáról, mert lehet, hogy egy kis térővel jelentős összeget lehet megspórolni.

