Új kihívót kapnak a német prémium sportmodellek

Anno a Volvo motorsport-programját vitte a Polestar műhely, amelyet aztán megvásárolt a svéd gyártó, és ilyen néven kínálta az utcai sportmodelleket. Aztán jött a kínai tulajdonos, és külön villanyautó-márkává szervezték ki a sportos almárkát, amely hamarosan megkapja a saját prémium sportmodelljeit. Ez derül ki a márka megmentésére hivatott új tervből, amelynek részeként 2028-ig négy teljesen új autót dobnak piacra, és ezzel párhuzamosan az összes autónak elkészítik a felpaprikázott BST változatát.

Német prémium sportmodellek konkurenciája lesz a Polestar BST az ígéretek szerint

Fotó: Polestar

BST, azaz bestia néven jönnek a Polestar sportmodellek

Még az idén piacra dobják a Polestar 4-es újabb karosszériaváltozatát, és kibővítik a kínálatot a Polestar 5-össel, 2027-ben jön a kompakt Polestar 2-es és 2028-ban a Polestar 7-es szabadidő-autó. Ennek a tervnek a végrehajtására a tulajdonos Geely 900 millió dolláros kölcsönt ad leányvállalatának. A cég elnök-vezérigazgatója, Michael Lohscheller szerint egyenesen az Audi RS, BMW M és Mercedes-AMG modellekkel akarnak konkurálni az új BST modellekkel, amelyek áthangolt felfüggesztést, nagyobb motorteljesítményt és „jelentősen rövidebb” gyorsulást kapnak. A Polestar nómenklatúrája szerint a BST betűkkel a Beast, azaz bestia szóra utalnak.

