Elszabadult a fékhibás teherautó, pokoli csattanás lett a vége

A sofőr próbálta elkerülni az elkerülhetetlent, de nem sokat tehetett. Menthetetlen volt a fékhibás teherautó.
Nem lehetett kellemes érzés, amikor egy teherautó sofőrje szembesült azzal, hogy hiába lép a fékpedálra, nem történik semmi. Az elszabadult jármű innentől a maga útját járta, a sofőr nem sokat tehetett.
Az jól látszik, hogy a sofőr mindent megtett annak érdekében, hogy lehetőleg senki másnak ne menjen neki, a pokoli végső csattanást azonban nem tudta elkerülni. A videó leírásából nem derült ki, hogy megsérült-e a sofőr.
Videón az elszabadult teherautó:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!