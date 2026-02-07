Elszabadult a fékhibás teherautó, pokoli csattanás lett a vége

Nem lehetett kellemes érzés, amikor egy teherautó sofőrje szembesült azzal, hogy hiába lép a fékpedálra, nem történik semmi. Az elszabadult jármű innentől a maga útját járta, a sofőr nem sokat tehetett.

Az jól látszik, hogy a sofőr mindent megtett annak érdekében, hogy lehetőleg senki másnak ne menjen neki, a pokoli végső csattanást azonban nem tudta elkerülni. A videó leírásából nem derült ki, hogy megsérült-e a sofőr.

Videón az elszabadult teherautó: