A sofőr az életéért futott, ilyen egy gyilkos földcsuszamlás egy teherautó belsejéből

Fedélzeti kamera rögzített egy pusztító földcsuszamlást. Így nézett ki a teherautó belsejéből a természeti csapás.
autós hír

Hihetetlen felvételeket rögzített egy teherautó fedélzeti kamerája. Egy építkezésen békésen zajlott a munka, aztán egyik pillanatról a másikra mindenki menekülni kezdett.

A teherautó sofőrje is gondolkodás nélkül ugrott ki a fülkéből, még épp időben: néhány másodperccel később a pusztító földcsuszamlás mindent magával sodort. A kamera egy ideig még rögzítette az eseményeket, aztán elsötétült.

A teherautó fedélzeti kamerájának felvétele:

 

