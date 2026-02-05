A sofőr az életéért futott, ilyen egy gyilkos földcsuszamlás egy teherautó belsejéből

Hihetetlen felvételeket rögzített egy teherautó fedélzeti kamerája. Egy építkezésen békésen zajlott a munka, aztán egyik pillanatról a másikra mindenki menekülni kezdett.

A teherautó sofőrje is gondolkodás nélkül ugrott ki a fülkéből, még épp időben: néhány másodperccel később a pusztító földcsuszamlás mindent magával sodort. A kamera egy ideig még rögzítette az eseményeket, aztán elsötétült.

A teherautó fedélzeti kamerájának felvétele: