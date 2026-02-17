Hírlevél
Új KRESZ készül – még szigorúbb szabályok a telefonhasználatra az autóban

Fizetni senki sem szeret, mégis sok autós megszegi az autóban való mobilozás szabályait, és ezért büntetés jár. A KRESZ szerint még akkor is tilos a telefonálás vezetés közben, ha csak pár másodpercnyi információért nyúlunk a készülékhez. Mutatjuk, mikor számíthat büntetésre és hogyan kerülheti el a kellemetlenséget.
telefonálásautókreszvezetés

A Magyar Közúti Rendelkezések (KRESZ) világosan kimondja: nemcsak a telefonálás számít szabályszegésnek, hanem minden olyan tevékenység, amikor a készülék a vezető kezében van – ideértve az üzenetírást, az alkalmazások kezelését vagy akár a hívás fogadását is. Sőt, még az is büntethető, ha csak a kezünkben van.

mobiltelefon, autó, telefon, telefonautó, Roppant balesetveszélyes, ha vezetés közben kézbe vesszük a telefonunkat
Roppant balesetveszélyes, ha vezetés közben kézbe vesszük a telefonunkat
Fotó: 123RF

És bár lehet csábító gyorsan megnézni egy üzenetet a piros lámpánál vagy dugóban, ezekben a helyzetekben is vezetés közben van a sofőr, így a szabály ugyanúgy érvényes. A hatóságok egységes álláspontja szerint addig nem szabad kézben tartani és használni a telefont, amíg az autó nem parkolt le biztonságosan, a forgalomból kivonva – írja a Heol.

A KRESZ szerint sosem telefonálhatunk?

Fontos azért tudni, hogy a szabály nem tiltja teljesen a telefon használatát. Például, ha a mobil rögzített tartóban van a műszerfalon vagy szellőzőn, és kihangosítással használjuk navigációra vagy hívásra. Azonban még ilyenkor is érdemes óvatosnak lenni, mert ha a kijelző kezelése elvonja a figyelmet, a rendőrség más jogcímen – például figyelmetlen vezetés miatt – is szankcionálhat. 

A KRESZ egyértelmű álláspontja szerint tehát nem éri meg kockáztatni: a telefon a tartóban vagy a zsebünkben legyen, a figyelmünk pedig az úton. 

A technológia kétségtelenül nagy segítség lehet az autóban az utazás során – feltéve, ha azt felelősen, a szabályok betartásával használjuk.

Új KRESZ készül

Az Origo arról írt, hogy az új közlekedési szabályozás társadalmi egyeztetése újabb fontos állomásához érkezett, a napokban a fogyatékossággal élő embereket képviselő szervezetekkel tárgyalt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A KRESZ tervezetének átdolgozása során a tárca célja, hogy a mindennapi közlekedést meghatározó szabályokba érdemben beépüljenek az érintettek tapasztalatai.

 

