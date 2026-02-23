Tudja, mennyire fájhat anyagilag egy óvatlan telefonálás? – mutatjuk

A telefonálás drága mulatság tud lenni az autóban, ha nem figyelünk oda. Aranyszabály, hogy ne kézben tartott mobillal telefonáljunk vezetés közben. Ráadásul már egy rövid üzenet is nagyon sokba kerülhet. Mindez nemcsak balesetveszélyes, hanem komoly pénzügyi következményekkel is járhat, ha a rendőr tetten ér. Ha kiderül, hogy hívást indítottunk, üzenetet írtunk vagy csak a kijelzőt böngésztük, akkor is azonnali bírságra számíthatunk. A KRESZ szerint addig nem szabad kézben tartani és használni a telefont, amíg az autó nem parkolt le biztonságosan, a forgalomból kivonva.

Több tízezer forint lehet az a mozdulat, hogy a fülünkhöz melejük a telefont vezetés közben

A jelenlegi gyakorlat szerint kézben tartott mobilhasználat esetén a helyszíni bírság akár 26 ezer forint is lehet, valamint 3 büntetőpont is jár érte – írja a Heol. Ez elsőre talán nem tűnik súlyosnak, de ha a sofőr rövid időn belül több szabálysértést is elkövet, a pontok gyorsan gyűlnek, és akár a jogosítvány ideiglenes bevonása is szóba kerülhet.

Nemcsak a telefonálás számít szabálysértésnek

Amennyiben a sofőr nem fogadja el a helyszíni bírságot, az ügy szabálysértési eljárásban folytatódik, ahol a kiszabott összeg akár 52 ezer forintra is emelkedhet, miközben a három büntetőpont ebben az esetben is megmarad.

Fontos tudni, hogy nemcsak a telefonálás számít szabálysértésnek: minden olyan tevékenység büntethető, amikor a készülék a vezető kezében van.

A szabály célja egyértelműen a figyelem fenntartása és a balesetek megelőzése, ezért a hatóságok következetesen ellenőrzik és szankcionálják a szabályszegőket.

Aki el akarja kerülni a bírságot és a büntetőpontokat, annak érdemes kihangosítót használni, újabb autókban bluetooth-kapcsolatot a kijelzővel vagy a hívásokat és üzeneteket csak akkor intézni, amikor az autó már biztonságosan, szabályosan leparkolt. Tehát egy hiba nemcsak a pénztárcánkat érinti, hanem hosszabb távon a vezetési előéletünket is befolyásolja.

Az Origo a napokban arról is írt, hogy mi a helyzet a fedélzeti rendszerekkel, vagy a szellőzőre csíptetett telefonnal. Nos, ha a vezető az autó saját érintőképernyőjén állít be navigációt, zenét választ vagy a digitális kijelzőn keresztül kezeli a kihangosított hívást, az nem számít automatikusan szabálysértésnek.