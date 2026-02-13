Több mint félmillió BMW-t hívnak vissza, az öné is köztük lehet!

A BMW a napokban közölte, hogy világszerte minden érintett ügyfelet levélben értesítenek arról a gyári visszahívásról, amely egy technikai hibából fakad: egy indítórendszer-alkatrész idő előtti kopása miatt rövidzárlat alakulhat ki az autókban, ami elméletileg akár a jármű kigyulladásához is vezethet.

Több mint félmillió BMW-t érint a bajor cég mostani visszahívása

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A müncheni cég adatai szerint legalább 28 582 autóról van szó csak Németországban, az iparági szaklapok azt közölték, hogy világszerte összesen 575 ezer jármű lehet érintett lehet.

A visszahívás elsősorban olyan modelleket érint, amelyek 2020. július és 2022. július között készültek, köztük a 2-es és 3-as sorozat, a 4-es, 5-ös, 6-os Gran Turismo, a 7-es limuzin, valamint több SUV-modell, mint az X4, X5 és X6.

Emellett a Z4 kupé is szerepel az érintett járművek között – beleértve azokat az autókat is, amelyeknél a hibás alkatrészt később javítás során szerelték be – írja a DPA.

Több visszahívás is volt a BMW-nél

A gyártó azt javasolja, hogy az érintett autók tulajdonosai ne hagyják járó motorral a kocsijukat felügyelet nélkül, amíg a javítás sorra nem kerül, mivel a hiba extrém esetben vezethet túlmelegedéshez vagy füstképződéshez is. A javítás díjmentes lesz a márkaszervizekben.

Nem ez az első ilyen eset, az Origo a napokban írt arról, hogy a BMW 87 394 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mivel az önindító túlmelegedhet, ami szintén tűzveszélyt okozhat. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy a bajor autógyártó tavaly októberben több mint 145 ezer járművet hívott vissza az USA-ban az önindító meghibásodás miatt, ami szintén túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.