bmw

Több mint félmillió BMW-t hívnak vissza, az öné is köztük lehet!

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
A német prémiumautó-gyártó egy korábban fel nem ismert műszaki hibára hívta fel a tulajdonosok figyelmét. A BMW világszerte több mint félmillió autót hív vissza a szervizekbe, mert egy elektromos alkatrész meghibásodása miatt kigyulladhatnak a kocsik. A bajor gyártó szerint bár a probléma ritkán vezet tűzhöz, a kockázatot nem lehet figyelmen kívül hagyni.
bmwautóvisszahívás

A BMW a napokban közölte, hogy világszerte minden érintett ügyfelet levélben értesítenek arról a gyári visszahívásról, amely egy technikai hibából fakad: egy indítórendszer-alkatrész idő előtti kopása miatt rövidzárlat alakulhat ki az autókban, ami elméletileg akár a jármű kigyulladásához is vezethet.

BMW is seen in central Krakow, Poland on November 12, 2025. Poland's economy grows and the inflation continues to slow down to its standard level this year (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto) (Photo by Dominika Zarzycka / NurPhoto via AFP), Több mint félmillió BMW-t érint a bajor cég mostani visszahívása
Több mint félmillió BMW-t érint a bajor cég mostani visszahívása
Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

A müncheni cég adatai szerint legalább 28 582 autóról van szó csak Németországban, az iparági szaklapok azt közölték, hogy világszerte összesen 575 ezer jármű lehet érintett lehet. 

A visszahívás elsősorban olyan modelleket érint, amelyek 2020. július és 2022. július között készültek, köztük a 2-es és 3-as sorozat, a 4-es, 5-ös, 6-os Gran Turismo, a 7-es limuzin, valamint több SUV-modell, mint az X4, X5 és X6. 

Emellett a Z4 kupé is szerepel az érintett járművek között – beleértve azokat az autókat is, amelyeknél a hibás alkatrészt később javítás során szerelték be – írja a DPA.

Több visszahívás is volt a BMW-nél

A gyártó azt javasolja, hogy az érintett autók tulajdonosai ne hagyják járó motorral a kocsijukat felügyelet nélkül, amíg a javítás sorra nem kerül, mivel a hiba extrém esetben vezethet túlmelegedéshez vagy füstképződéshez is. A javítás díjmentes lesz a márkaszervizekben.

Nem ez az első ilyen eset, az Origo a napokban írt arról, hogy a BMW 87 394 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mivel az önindító túlmelegedhet, ami szintén tűzveszélyt okozhat. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy a bajor autógyártó tavaly októberben több mint 145 ezer járművet hívott vissza az USA-ban az önindító meghibásodás miatt, ami szintén túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.

 

