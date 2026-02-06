Hihetetlen, de csak licitálás útján vehetjük meg ezt a népautót

Amikor Sébastien Ogier 2025-ben megszerezte kilencedik rali-világbajnoki címét – ezzel beállítva minden idők legeredményesebb pilótájának rekordját – a Toyota Gazoo Racing számára nem volt kérdés: ezt nem lehet csak úgy elsimítani egy serleggel. A végeredmény egy exkluzív GR Yaris lett, amely mind dizájnban, mind technikában a versenyző stílusát és preferenciáit tükrözi.

Ez a Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition csak 200 darabban készül és licitálás útján lehet csak megszerezni

Fotó: Toyota

A GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition fejlesztésekor nem csak dekorációt kapott a francia bajnok neve: a Toyota és Ogier közösen alkotta meg a limitált modellt.

A matt Black Gravite fényezés, a kék féknyergek vagy a francia trikolórral díszített hűtőrács mind arra utalnak, hogy ez több mint egy szimpla dísz-Yaris.

Az utastérben trikolór varrás és egyedi grafikájú digitális műszerfal emeli a hangulatot, amolyan ralis stílusban, miközben a kézifék karja és a kisebb, verseny-ihletésű kormány a ralipályákon szerzett tapasztalatokból táplálkozik.

Csak 200 darab készül a különleges Toyota Yarisból

Bár egyelőre csak prototípust lepleztek le Monacóban a 2026-os Monte-Carlo-ralin, a Toyota 200 példányban tervezi gyártani ezt az utcai ralicsemegét, amelynek felét Európában is árverésen értékesítik majd. És ha minden igaz, Magyarországon is akad majd szerencsés gazdája egy-két példánynak.

„Igen, mi is kapunk egyet, vagy talán kettőt is. Azonban a limitált széria és a nagy érdeklődés miatt csak licitálás útján lehet megszerezni ezt a különleges Yarist. Azt még nem tudom, mennyi lesz a kikiáltási ára, de biztosan többért fog elmenni annál a magyar liciten is. Amúgy meg befektetésnek sem rossz ez az autó, tíz év múlva jóval több fog érni, ebben biztos vagyok”

– mondta az Origónak László Richárd, a Toyota Central Europe – Hungary Kft. magyarországi országigazgatója és cégvezetője. Csak viszonyítás képpen, a Toyota GR Yaris 20,7 millió forintba kerül.

A Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

Fotó: Toyota

Egy szó, mint száz, a GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition nemcsak autó, hanem egy darab modern rali-történelem, amely egy legenda kilencszeres bajnoki címének állít guruló emléket, és amelynek minden kilométere élmény lesz a tulajdonosának, nem csak adatsorok a papíron.