Hihetetlen, de betiltották ezt az autós reklámot – nálunk megnézheti!

Mintha Ausztráliában sportot űzne az illetékes hatóság abból, hogy ártatlannak tűnő reklámokat tiltson be. Néhány hónappal ezelőtt a Toyota GR Yarist népszerűsítő kisfilmjét száműzték a képernyőkről, most pedig a japán márka újabb hirdetését tiltották be.

A sztori lényege annyi, hogy a kutyák is tudják, hogy a Hilux a jó választás terepen. A főhős autójának platóján a környék összes kutyája összegyűlik, néhány közülük más márkák modelljeiről száll át.

Íme a Toyota újabb betiltott reklámja:

Nézői panaszok után kivizsgálás indult, amely arra a következtetésre jutott, hogy bár a reklám nem erőszakos, „illegális és nem biztonságos állatszállítást” ábrázol. Azt is megállapították, hogy ez az ábrázolás nincs összhangban az elfogadott közösségi biztonsági normákkal. A döntés előírja a Toyotának, hogy módosítsa a reklámot, ha továbbra is sugározni akarja.