Ezt mi sem ússzuk meg! – Kínában már sorozatban készülnek a robottaxik

Február 9-e Kínában is csendes nap volt, ám mégis történelmi pillanat zajlott le a világ egyik legnagyobb és legnépesebb országában: egy új robottaxi gördült ki a GAC Toyota gyárkapuján, immár nem prototípusként, hanem sorozatgyártású modellként.

A Toyota bZ4X robottaxik hamarosan ellepik a kínai nagyvárosok utcáit

Fotó: Toyota Motor Co.

A projekt mögött a Toyota Motor Corporation áll, amely a kínai Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.-vel (GAC) és az önvezető-specialistával, a szintén kínai Pony.ai-jal közösen most először emelte ipari szintre az autonóm mobilitást.

A tervek szerint az idén több mint ezer Gen-7 robottaxi hagyhatja el a gyártósort, hogy rövid időn belül forgalomba álljon Peking, Sanghaj, Kanton és Sencsen utcáin.

A cél 2026 végéig háromezres flotta, és ez már nem kísérlet, hanem rendszerszintű bevezetés.

Ez a Toyota jövőképe

A Pony.ai hetedik generációs autonóm rendszere nemcsak fejlettebb, hanem jóval olcsóbban gyártható a korábbiaknál: a teljes önvezető csomag költségét 70 százalékkal csökkentették az előző generációhoz képest. Ez az a pont, ahol az önvezetés technológiai bravúrból üzletileg is működő modellé válik. Az utasélmény közben meglepően hétköznapi – és épp ettől futurisztikus.

A rendelésre érkező Toyota bZ4X ajtaja automatikusan nyílik, hangvezérléssel irányítható, az utastér pedig előre klimatizált.

A Toyota kifinomult fékrendszere pedig gondoskodik arról, hogy a megállások finomak, rántásmentesek legyenek – ami egy sofőr nélküli autóban különösen fontos a bizalom szempontjából.

Már futószalagon készülnek Kínában a Toyota és a GAC robottaxiai

Fotó: Toyota-GAC

Az elektromos Gen-7 bZ4X robottaxi így nem látványos technológiai demonstráció, hanem ipari méretben gyártott jövőkép. És amikor egy jövőkép sorozatgyártásba kerül, az általában azt jelenti: hamarosan a mindennapok részévé válik. Azt egyelőre nem tudni, hogy hozzánk mikor érkeznek ilyen Toyota taxik, de efelé haladunk mi is, ez nem is kérdés.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy a Tesla hivatalosan is elindította CyberCabit nevű robottaxi-szolgáltatását, Austinban, Texasban. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy a cég mesterséges intelligenciával működő robottaxija 4,20 dolláros fix díjon szállítja az utasokat.