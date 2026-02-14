Villanyautóként születik újjá a népszerű Toyota SUV

Mi Európában csak öt évvel ezelőtt tudtuk meg, milyen az öntöltő hibrid hajtással szerelt, három üléssoros Toyota családi SUV, miközben a Highlander Észak-Amerikában már 2000-től kezdve hódít – annyira, hogy utóbbi régióban 2023-ban Grand Highlander néven nagyobb karosszériával bővítették a kínálatot, amiből aztán háromszor többet értékesítenek, mint a normál változatból. Az ötödik generációnál radikális váltásra szánta el magát a cég, akkumulátoros-elektromos hajtással folytatódik a típus pályafutása. A legszebb az egészben, hogy nem tértek át az e-TNGA villanyautó-alapra, hanem az eddig is használt TNGA-K műszaki alapot módosították az új hajtáshoz.

Sima vonalú karosszériát kap az immár akkumulátoros-elektromos Toyota Highlander

Fotó: Toyota

Ez az első Toyota villanyautó három üléssorral

Mindent megtettek a formatervezők, hogy a dobozforma karosszéria légellenállását minimalizálják, apró rések vannak kilincsek helyett, a fényszórók a szélső légbeömlőkbe lettek bezsúfolva. Átalakultak az arányok, 10 centivel hosszabb, 5,8 centivel szélesebb és 2 centivel alacsonyabb a karosszéria, a tengelytávolság 17,8 cm-rel nőtt. A műszerfalon a 12,3 colos műszeregység mellett egy 14 colos központi kijelző kapott helyet, utóbbi alatt néhány fizikai kapcsolót is elhelyeztek, az első üléske közötti konzolon lévő indukciós telefontöltőket az utasok felé billentették, hogy könnyebb legyen a képernyőre pillantani. A középső sorban lévő ülések sínen tologathatóak, ide egyébként fotelek is kérhetőek (ilyenkor 6 személyes a belső), a harmadik üléssort lehet a padlóba hajtani. A nagyobb karosszéria ellenére az akkumulátor miatt a csomagtér mérete minimális mértékben csökken a kifutó hibrid változathoz képest.

Fotó: NATHAN LEACH-PROFFER

A Toyota Highlander alapváltozata elsőkerékhajtással (224 LE/268 Nm) és 77 kWh kapacitású akkumulátorral jön, a hatótávolság a gyár saját becslése és az USA-szabvány szerint 462 km. Opciós a két hajtómotoros összkerékhajtás (343 LE/438 Nm), amivel a hatótávolság 434 km-re csökken. Magasabb felszereltségnél lehet kérni a 95,8 kWh kapacitású telepet, amihez szériában jár az összkerékhajtás, ennél a becsült hatótávolság 515 km. Az akkumulátorokat a Toyota most átadott gyárában készítik, a töltési sebességről egyelőre annyit árultak el, hogy villámtöltőn kb. 30 perc a 10-80%-os töltés, az akkumulátor előkondicionálás ugyan széria, de a használatához az USA-ban Drive Connect előfizetés szükséges (az első 3 év ingyen van).

