Függönnyel növelik a páncélozott UAZ védelmét

Az orosz hadsereg annyira kifogyott a páncélozott szállítójárművekből, hogy most az Euracom nevű, alapvetően a civil piacra dolgozó páncélozással foglalkozó céghez fordult segítségért. Az eredmény a dobozos UAZ könnyű páncélozással ellátott változata, amelynél a védelem javítása érdekében teljesen elfüggönyözték a belső teret. Utóbbinak kettős célja van, egyrészt az anyag megnehezíti a hőkamerával való érzékelést, másrészt megakadályozza az átlőtt ablakszilánkok szétszóródását.

228 kg-nyi védelemmel készítették fel a dobozos UAZ-t a fronton való bevetésre

Fotó: Euracom

Tetőcsomagtartóval harcol a drónok ellen a páncélozott UAZ

Utólagos páncélozásról van szó, és mivel gyorsan kellett a megoldás, nem erősítették meg a felfüggesztést - így a 228 kg-nyi védelem mellett még marad bő fél tonnányi terhelhetőség a dobozos UAZ-ban. Belülről berakott speciális műanyag lemezekkel erősítik meg a lemezek védelmét, az első szélvédőt vastag páncélüvegre cserélik és megerősítik a keretet, a többi ablaknál vastagabb üveget szerelnek be – ezt egészíti ki a függöny. A BR3-a szintű védelem azt jelenti, a legtöbb kézi lőfegyver lövedékét képes megfogni a védelem, de például páncéltörő acélmagos lövedékkel az AK-47-es már átüti a páncélozást.

A gumi belsejében helyezett műanyag betéttel teszik lehetővé, hogy nyomásvesztés esetén is mozgóképes maradjon a dobozos UAZ, nem nyúlnak a 2,7 literes benzinmotorhoz és a kapcsolható összkerékhajtáshoz. A páncélozott változatnál egyébként alapfelszerelés a nagy méretű tetőcsomagtartó, ami legalább 50 centire a tető felett található – alapvetően nem teherszállításra, hanem a fentről érkező veszély (pl. drónról ledobott kézigránát) kivédésére szolgál, de akár géppuska-fészket is kialakítanak a megrendelő kérése szerint.