Bejelentették: itt is fizetőssé válnak az Aldi parkolói!

Mindenki rémálma, hogy amikor munka után szeretne otthon leparkolni, nem talál szabad parkolóhelyet. A németországi Augsburgban érkezik egy újítás: az Aldi Süd záróra után megnyitja parkolóit a környéken lakók előtt.

Ahelyett, hogy éjszaka üresen állnának, több mint száz parkolóhely válik elérhetővé azoknak, akiknek elegük van a mindennapos parkolóhely-vadászatból. Hétfőtől szombatig 18:30 és reggel 08:30 között, vasárnap pedig egész nap lehet igénybe venni a parkolókat. Egy éjszaka ára 3 euró (1100 forint), de aki biztosra akar menni, havi bérletet is válthat 30 euróért (11 ezer forint).

Terjed az újítás

Az Augsburgban most megvalósuló projekt nem teljesen új, mivel a diszkontlánc már kínál munka utáni parkolást Düsseldorf, Köln, Bonn és Krefeld különböző helyszínein - írta a Kreszváltozás.