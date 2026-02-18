Hírlevél
Bejelentették: itt is fizetőssé válnak az Aldi parkolói!

42 perce
Újabb helyszínen vezet be fizetős parkolást az Aldi. Az újítás további terjedésére lehet számítani.
Mindenki rémálma, hogy amikor munka után szeretne otthon leparkolni, nem talál szabad parkolóhelyet. A németországi Augsburgban érkezik egy újítás: az Aldi Süd záróra után megnyitja parkolóit a környéken lakók előtt.

Ahelyett, hogy éjszaka üresen állnának, több mint száz parkolóhely válik elérhetővé azoknak, akiknek elegük van a mindennapos parkolóhely-vadászatból. Hétfőtől szombatig 18:30 és reggel 08:30 között, vasárnap pedig egész nap lehet igénybe venni a parkolókat. Egy éjszaka ára 3 euró (1100 forint), de aki biztosra akar menni, havi bérletet is válthat 30 euróért (11 ezer forint).

Terjed az újítás

Az Augsburgban most megvalósuló projekt nem teljesen új, mivel a diszkontlánc már kínál munka utáni parkolást Düsseldorf, Köln, Bonn és Krefeld különböző helyszínein - írta a Kreszváltozás.

 

