Ekkora pech nincs is: elképesztő baleset történt a pirosnál – videó

Ritka kellemetlen meglepetésben volt része két autósnak Omahában. Semmi rosszat nem tettek: a szabályokat tiszteletben tartva megálltak egy piros lámpánál, de elindulni már nem tudtak. Térfigyelő kamera rögzítette, ahogy váratlanul, egyik pillanatról a másikra beszakadt alattuk az út.

Az autóban ülőket a környéken tartózkodó szemtanúk azonnal kimentették, a balesetben nem sérült meg senki. Később kiderült, hogy az omlást egy víznyomócső szivárgása okozta.

Videón az út beomlása: