Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Ezt látnia kell!

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

autós hír

Ekkora pech nincs is: elképesztő baleset történt a pirosnál – videó

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem akármilyen baleset történt egy piros lámpánál. Váratlanul beszakadt az út két autó alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírbalesetvíznyelő

Ritka kellemetlen meglepetésben volt része két autósnak Omahában. Semmi rosszat nem tettek: a szabályokat tiszteletben tartva megálltak egy piros lámpánál, de elindulni már nem tudtak. Térfigyelő kamera rögzítette, ahogy váratlanul, egyik pillanatról a másikra beszakadt alattuk az út.

Az autóban ülőket a környéken tartózkodó szemtanúk azonnal kimentették, a balesetben nem sérült meg senki. Később kiderült, hogy az omlást egy víznyomócső szivárgása okozta.

Videón az út beomlása:

The dangerous of road
by u/MCMXCIV9 in Unexpected

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!