Pesti abszurd: az út közepén kezdett tombolni egy begőzölt autós

Fedélzeti kamera rögzített nehezen magyarázható jelenetet Budapest XX. kerületében, a Baross és a Nagysándor József utca kereszteződésében. Egy autós minden előjel nélkül beletaposott a fékbe a kereszteződésben, a mögötte érkező kis híján neki is ment az út közepén álló kocsinak.

A borítékolható dudálás után váratlan fordulat következett: az álló autóból kiszállt egy gyerek, átrohant a zebrán, majd a vezető is kipattant, és üvöltve számon kérte a mögötte állót, hogy miért dudál. „Nem látod, hogy ki van durranva a kerék?" – kérdezte nem éppen költői stílusban.

Videón az út közepén üvöltöző sofőr:

A Bpiautosok.hu olvasója szerint nem látszott defektesnek egyik kerék sem, és egyébként is: műszaki hiba esetén sem lehet csak így, minden előjel nélkül a fékbe taposni, hanem biztonságosan kell félreállni.