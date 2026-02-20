Pesti abszurd: az út közepén kezdett tombolni egy begőzölt autós

Hírlevél
Nem bírta elviselni egy autós, hogy rádudáltak Pesterzsébeten. Mindenkit feltartva, az út közepén kezdett üvöltözni.
Fedélzeti kamera rögzített nehezen magyarázható jelenetet Budapest XX. kerületében, a Baross és a Nagysándor József utca kereszteződésében. Egy autós minden előjel nélkül beletaposott a fékbe a kereszteződésben, a mögötte érkező kis híján neki is ment az út közepén álló kocsinak.

A borítékolható dudálás után váratlan fordulat következett: az álló autóból kiszállt egy gyerek, átrohant a zebrán, majd a vezető is kipattant, és üvöltve számon kérte a mögötte állót, hogy miért dudál. „Nem látod, hogy ki van durranva a kerék?" – kérdezte nem éppen költői stílusban.

Videón az út közepén üvöltöző sofőr:

A Bpiautosok.hu olvasója szerint nem látszott defektesnek egyik kerék sem, és egyébként is: műszaki hiba esetén sem lehet csak így, minden előjel nélkül a fékbe taposni, hanem biztonságosan kell félreállni.

 

