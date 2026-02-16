Hírlevél
Amit ez a motoros tud, arra kevesen képesek a világon – videó

1 órája
Szinte hihetetlen trükköt mutatott be egy motoros. Az sem zavarta, hogy utas is ül mögötte.
Hiába ült utas is mögötte, már-már rendkívüli trükköt mutatott be egy motoros. A férfi egy beton terelőelemekből álló sor tetejére hajtott fel, biztosan egyensúlyozva a mindössze néhány centi széles peremen.

Azt nem tudjuk, hány próbálkozásra volt szükség ehhez az eredményhez, a mutatvány mindenesetre elég meggyőző. És persze nem győzzük hangsúlyozni: senki ne próbálja utánozni!

Az utas sem zavarta a motorost:

 

