Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

Megszüntette az LPG, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását magyarországi töltőállomásain az OMV. Az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében indult el, a folyamat 2025. december 31-én zárult le. Ettől az időponttól kezdve az OMV magyarországi töltőállomásain már nem érhető el ez az üzemanyag – írta a Kemma.hu.

A vállalat közlése alapján a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti igény. A társaság szerint a lépés a termékportfólió átalakításának része, amelyet a jelenlegi piaci környezet és a vállalat stratégiai irányának átfogó elemzése előzött meg.

Máshol elérhető marad az LPG üzemanyag

A változás az OMV teljes hazai töltőállomás-hálózatát érinti, vagyis az autógázt használó autósoknak más szolgáltatóknál kell megoldaniuk a tankolást.