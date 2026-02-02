Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

Hírlevél
Megszüntette az LPG forgalmazását az egyik legnagyobb hazai kúthálózat. Ez az üzemanyag egyik kútjukon sem lesz már kapható.
Megszüntette az LPG, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását magyarországi töltőállomásain az OMV. Az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében indult el, a folyamat 2025. december 31-én zárult le. Ettől az időponttól kezdve az OMV magyarországi töltőállomásain már nem érhető el ez az üzemanyag – írta a Kemma.hu.

A vállalat közlése alapján a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti igény. A társaság szerint a lépés a termékportfólió átalakításának része, amelyet a jelenlegi piaci környezet és a vállalat stratégiai irányának átfogó elemzése előzött meg.

Máshol elérhető marad az LPG üzemanyag

A változás az OMV teljes hazai töltőállomás-hálózatát érinti, vagyis az autógázt használó autósoknak más szolgáltatóknál kell megoldaniuk a tankolást.

 

