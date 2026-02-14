Valentin-napon a szerelem vak, de a sofőr ne legyen az!

Bár a januári rekordhavazás már a múlté, s már itt a Valentin-nap, de a tél még mindig tartogat meglepetéseket.

A Valentin-nap a szerelmeseké, de ezen a napon is ugyanúgy kell figyelni az utakon a sofőröknek

Fotó: Hankook Tire

A hideg aszfalt és a hajnali fagyok komoly veszélyt jelenthetnek azoknak az autósoknak, pároknak, akik romantikus kiruccanást terveznek hazánkban.

De mielőtt beindulna a romantikus hétvége, érdemes az autóra is figyelni.

A szakértők szerint 7 fok alatt a téli vagy négyévszakos abroncs létfontosságú, hiszen ezek rugalmasabbak maradnak, és akár 50%-kal rövidebb fékutat is biztosíthatnak a nyári gumikhoz képest. A megfelelő profilmélység és abroncsnyomás szintén alapfeltétel.

Valentin-napon is tájékozódjunk az időjárásáról, az útviszonyokról

„A maximális biztonság érdekében a legalább 4 mm-es profilmélység javasolt, valamint hangsúlyoznám az abroncsnyomás rendszeres ellenőrzésének fontosságát, hiszen ez nemcsak a gépjármű stabilitását segíti elő, hanem az üzemanyag-fogyasztást is kedvezően befolyásolja” – emelte ki Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője. A szakember szerint a gondtalan kirándulás kulcsa az előrelátás.

Nem mindegy, hogy belvárosi randira gurulunk, vagy földúton, meredek kaptatón közelítjük meg a kiszemelt romantikus helyszínt.

A téli szürkületben a megfelelő világítás és a tiszta szélvédő alap, ahogy az is, hogy számoljunk a váratlan helyzetekkel – és legyen az autóban néhány alapfelszerelés egy esetleges hosszabb várakozásra. Valentin-napon is érdemes előre tájékozódni az úticél környékének időjárásáról, az útviszonyokról is. A tanulság egyszerű: a legszebb ajándék nem a csokor rózsa vagy a gyertyafényes vacsora, hanem az, ha biztonságban érkezünk meg – és haza is.