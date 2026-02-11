Hírlevél
autós hír

Megdöbbentő döntést hozott az ENSZ, az autók átvehetik az irányítást az emberektől!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Meglepő döntések születtek az ENSZ egyik bizottságánál. Alapjaiban változhat meg az autós vezetéstámogató rendszerek működése.
Olyan döntések születtek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) Automatizált/Autonóm és Hálózatra Kapcsolódó Járművek Munkacsoportjának (GRVA) januári ülésén Genfben, amelyek alapjaiban írhatják át a vezetéstámogató rendszerekkel kapcsolatos elképzéseket.

Ezek az eszközök a jövőben már nem csak a sofőr segítőiként lesznek jelen. Bizonyos keretek között átvehetik az irányítást a sofőröktől: ez azt jelenti, hogy az autó előzésbe kezdhet, sávot válthat a sofőr kifejezett akarata és előzetes jóváhagyása nélkül - írta a Közlekedésbiztonság.

Csak a sofőr a felelős, nem a vezetéstámogató rendszer

A helyzetet bonyolítja, hogy továbbra is a sofőr marad a felelős az autója hibáiért, azaz a „rendszer által kezdeményezett manőverekkel” okozott balesetekért, az elkövetett szabálysértésekért. Közlekedésbiztonsági szempontból éppen ezért rendkívül kockázatosnak tartják, hogy lehetőséget kapnak a Level 2 önvezető szintű autók az önálló döntésekre.

Szakértők szerint irreális elvárás a sofőrökkel szemben, hogy a másodperc törtrésze alatt tétlen szemlélőből aktív cselekvővé lépjenek elő, és vészhelyzetben gyorsabban döntsenek, mint az automatizált rendszer.

 

