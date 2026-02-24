Behúzott egy autósnak, ettől a videótól azonnal lehervadt a mosolya

Nem tetszett egy szolgálaton kívüli rendőrnek, hogy a mögötte álló rádudált. Kiszállt a kocsijából, a jelvényét felvillantva odasétált a másik sofőrhöz, és egyből ütött. Csak arra nem számított, hogy az utasteret is figyelte egy kamera, így videó is készült a tettéről.

A sértett a felvétel alapján feljelentést tett, ezt követően arról is videó készült, amikor egy rendőr megjelent az elkövetőnél. A férfi többek között azzal próbálta mentegetni magát, hogy 25 éve szolgál, hogy a másik sofőr kiabált vele, aztán szembesítették a tényekkel. Szó szerint egy pillanat alatt elszállt a magabiztossága, amikor felfogta, hogy videós bizonyíték van ellene, és nem fogja megúszni.

Íme a kínos videó: