Kegyetlen videó mutatja be, miért tiltják be a villanyautók rejtett kilincseit

Ezen a héten vált hivatalossá, hogy Kína betiltja a rejtett kilincseket, első lépésben az elektromos autókon. Egy közösségi médiában terjedő videó rávilágít, hogy miért: egy teherautóval való ütközés után egy Dongfeng 007 szedán kevesebb mint egy perc alatt vált halálos tűzcsapdává.

A Dongfeng megerősítette, hogy a baleset valódi, Jünnan tartományban történt még 2025. március 19-én. A felvételen látható, ahogy a kínai elektromos szedán, amely a Nissan népszerű N7-esének alapjául szolgál, megpördült és lecsúszott az útról, majd nekiütközött egy kerítésnek.

Másodpercek döntöttek életről vagy halálról - videó:

A balesetben semmi sem tűnt különösen súlyosnak, de az akkumulátor valószínűleg megsérült. A sofőr azonnal kipattant az autóból, de nem tudta kinyitni a hátsó ajtót, mert a kilincsek nem emelkedtek ki az ajtóból. Ezután az ő ajtaja is becsukódott, és nem reagált a nyitási kísérletekre.

29 másodperccel az első ütközés után füst gomolygott az autó utasoldaláról. A sofőr előbb a könyökével próbálta meg betörni a hátsó ablakot, majd egy másik férfi segítségével kövekkel sikerült szabaddá tenni az ablakokat. Két utast gyorsan kihúztak az autóból. 52 másodperccel az ütközés után a lángok már jól láthatóak az autó külsején, és az utastér teljesen megtelt fekete füsttel. Végül a harmadik utast is sikerült kimenteni.

Az autó minden utasa súlyos, de nem életveszélyes égési sérüléseket szenvedett.