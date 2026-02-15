Videón, ahogy lezuhan egy repülőgép!

Minden a legnagyobb nyugalomban és kontroll alatt történik. Hatalmas aszfaltos placc, ahonnan a rádió-távirányítású gépet vezérlik. A repülő érkezik is, vélhetően készülődve a leszálláshoz.

A bokorral nem számoltak

Már majdnem össze is jön a landolás, ám egy magasabb bokor a műveletsort és a gépet is kettétöri. A „földi személyzet" beletörődve sétál oda a füstölgő roncshoz, konstatálva, hogy ez bizony nem úgy sikerült, ahogy eltervezték.