Ezt látni kell! – Ilyenek a magyar villamosok Romániában – videó

Talán sokan tudják, sokan emlékeznek még rá, hogy a magyar villamosgyártás nagy múltra tekint vissza, amely a Ganz-gyár aranykorától, a 19. század végétől egészen a 20. század végéig meghatározó volt. Sajnos ma már nincs itthon gyártás.

A Ganz aradi villamosai közül némelyik remek állapotban van

Fotó: YouTube/Gehilio's Garage

A Gehilio’s Garage nevű hazai YouTuber csapat a Magyarok a világ körül sorozat legújabb videójában nem különleges exportcikkeket, hanem történelmi járműveket mutat be, olyanokat, amik valaha még Nagy-Magyarország területén készültek, majd a trianoni határváltozások után más országhoz kerültek.

Ezek a villamosok most is Arad környékén pihennek vagy épp működőképesek. Még sok helyen látszik rajtuk a Ganz felirat.

Ezek a járművek Arad és Hegyalja között közlekedtek, s nem egyszerű városi villamosok voltak, hanem amolyan helyiérdekű vasút, ami a várost kötötte össze a környezetével, az agglomerációval villamosított kocsikkal. A villamos motoros kocsik amellett, hogy gyorsabbak és gazdaságosabbak voltak, egy technológiai hidat is képeztek a városi villamosok és a klasszikus vasút között – akkoriban igazi kuriózumként.

Kezdetben lóvontatású villamosok voltak Aradon

Arad városában még a 19. században, 1869-ben indult meg a villamos jellegű közlekedés – akkor még lóvontatású kocsikkal. Ez az elektromos járművek előtti korszak volt, amikor a város ipari fejlődése gyorsan növekedett.

Az elektromos villamosok későbbi bevezetése 1913-ban történt, amikor Aradon lezajlott a villamosítás, és ezt követően a város tovább fejlesztette hálózatát a közelben lévő településekkel történő összeköttetések kiépítésére.

Ekkor kerültek az erdélyi városba a Ganz villamosok. Aztán a világháború után, ahogy teltek az évtizedek, a vagonok száma drasztikusan csökkent, ám a ma látható példányok nagy része még üzemképes állapotban van – sőt a felújított darabok néhol szebbek, mint újkorukban.