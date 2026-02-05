Óriási a baj a villanyautó-támogatásokkal Olaszországban

Olaszországban különösen nagyvonalú támogatásokat biztosítanak a villanyautó-vásárlóknak, ráadásul az állami még tartományi bónuszokat is igénybe lehet venni. Azonban az eredeti szándékkal ellentétben nem pezsdíti fel az újautó-piacot a lépés, hanem az autókereskedések létét veszélyezteti.

Olaszországban áll a bál, az állam nem fizeti az autókereskedőknek a villanyautó-támogatást

Fotó: Alberto Gandolfo/LaPresse / Fiat

Futnak a pénzük után a villanyautókat értékesítő kereskedők

Az ökobónusz-rendszert úgy alakították ki, hogy a kereskedő azonnal odaadja a vásárlónak a 9-11 000 eurós támogatást, majd az összeget egy erre a célra létrehozott portálon keresztül visszaigényli. Azonban az állam egyelőre nem siet az utalásokkal, az UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) szakmai szervezet szerint mintegy 300 millió euróval tartozik az államkassza az autókereskedőknek. Eközben a villanyautók száma se emelkedik, mert a kereskedők addig nem helyezik forgalomba az ökobónuszos villanyautókat, amíg az állami támogatást vissza nem fizetik nekik.

