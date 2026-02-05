Hírlevél
Óriási a baj a villanyautó-támogatásokkal Olaszországban

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Csődhullámot indíthat el a lassú állami reakció. Az autókereskedőknek tartozik az olasz állam a villanyautó-támogatásokkal.
Olaszországban különösen nagyvonalú támogatásokat biztosítanak a villanyautó-vásárlóknak, ráadásul az állami még tartományi bónuszokat is igénybe lehet venni. Azonban az eredeti szándékkal ellentétben nem pezsdíti fel az újautó-piacot a lépés, hanem az autókereskedések létét veszélyezteti.

Csődhulámmal fenyegeti az autókereskedőket, hogy az állam nem utalja a villanyautók után járó támogatást.
Olaszországban áll a bál, az állam nem fizeti az autókereskedőknek a villanyautó-támogatást
Fotó: Alberto Gandolfo/LaPresse / Fiat

Futnak a pénzük után a villanyautókat értékesítő kereskedők

Az ökobónusz-rendszert úgy alakították ki, hogy a kereskedő azonnal odaadja a vásárlónak a 9-11 000 eurós támogatást, majd az összeget egy erre a célra létrehozott portálon keresztül visszaigényli. Azonban az állam egyelőre nem siet az utalásokkal, az UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) szakmai szervezet szerint mintegy 300 millió euróval tartozik az államkassza az autókereskedőknek. Eközben a villanyautók száma se emelkedik, mert a kereskedők addig nem helyezik forgalomba az ökobónuszos villanyautókat, amíg az állami támogatást vissza nem fizetik nekik.
 

 

