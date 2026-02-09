Visszatér a nagy port kavaró Suzuki-modell

A piacon csak mellékszereplő volt Európában a Suzuki Across, de ez nem tántorította el a folytatástól a gyárat – és ugyanazt a hibát megint elkövetik, amit az első generációnál is megléptek. Amíg RAV4 plug-in hibrid változata T-betűs emblémával több felszereltséget, első- vagy összkerékhajtást kínál, addig az S-betűs kivitel csak összkerékhajtással és csúcs felszereltséggel készül – ennek megfelelő árazással riasztva el a vásárlókat. Arról már nem is beszéljünk, hogy a Suzuki mindössze négy karosszériaszínt (fekete, fehér, sötétszürke és sötétzöld) kínál. Nézzük meg például az adózási szabályok miatt villanyautó- és plug-in barát Hollandiát, ahol az elmúlt 5 évben 9000 RAV4-est értékesítettek, míg Across-ból csak 190-et!

Saját lökhárítót és hűtőrácsot kap a Suzuki Across, de egyébként ismerős a forma

Fotó: Suzuki

A RAV4-kínálat csúcsát veszi át a Suzuki

Még véletlenül se keverendő az európai Suzuki Across a nemrég Délkelet-Ázsiában piacra dobott Suzuki Across-szal, utóbbi technikában és méretben inkább az S-Cross modern megfelelője és a nagytestvérhez képest harmadáron adják. Az átmárkázott Toyota RAV4/Across 4600 mm hosszú, 1855 mm széles, 1685 mm magas és 2690 mm a tengelytávolsága, a csomagtér alaphelyzetben 446 literes, a támladöntés utáni értéket nem közölte a Suzuki. Teljesen digitális a műszerfal, a műszeregység 12,9 colos képátlójú, a központi érintőképernyő 12,9 colos, a szellőzés alapvető funkciónak a vezérlésére az érintőképernyő alsó peremén van néhány fizikai kapcsoló. A mai kor kihívásaira indukciós telefontöltővel és 5 darab USB-C töltővel készülnek fel.

Továbbra is a Suzuki kínálat csúcsát jelenti az Across a maga 305 lóerős rendszerteljesítményével, amit 2,5 literes négyhengeres (143 LE/227 Nm), egy első (204 LE/271 Nm) és egy hátsó (54 LE/123 Nm) hajtómotor szállít. A 22,7 kWh kapacitású akkumulátorral akár 100 km-es elektromos hatótávolság érhető el (Toyota-érték, a Suzuki még nem közölte), és mivel 50 kW teljesítménnyel is lehet tölteni a telepet, akár 30 perc alatt letudható a 10-80%-s töltés. A Suzuki Across 6,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásával továbbra is a fürgébb szabadidő-autók közé tartozik, a pontos felszereltséget és árakat majd később hozza nyilvánosságra a Suzuki.

