Mi történhetett? – továbbra is jegeli új márkáját a Volkswagen

Most már egészen biztos, hogy a Volkswagen amerikai startupjaként induló Scout Motors érkezése újabb egy évet csúszik, és nem 2027-ben, hanem csak 2028 körül kerülhet sor a márka bevezetésére az Egyesült Államokban.

A tervek már készen vannak, ilyenek lesznek a Volkswagen-csoporthoz tratozó Scout Motors modelljei

Fotó: Scout Motors

Az új Scout a hatvanas-hetvenes évek terepjáróinak romantikáját idézi, és a retro-fílingre vágyó veőket célozza meg. A képekről egyértelműen kiderül, hogy a Ford Broncóhoz hasonló stílusú kocsik lesznek a Scoutok. Az amerikai autómárka is akkor élte fénykorát, 1961-től 1980-ig gyártott terepjárókat. A Volkswagen ezt a nosztalgiát szeretné modern elektromos SUV‑kkal és pickupokkal újraéleszteni, egy teljesen új amerikai gyártósorral Dél‑Karolinában – írja a The Drive.

Nem pont ilyen amerikai álomra vágytak a Volkswagennél

A projekt eredetileg 2027-re volt ütemezve, ám technikai nehézségek, pénzügyi szempontok, valamint a hajtáslánc- és szoftverfejlesztés körüli bonyodalmak miatt a gyártás indulása legkorábban 2028 nyarán várható.

Emellett a Scout Motors a tisztán elektromos koncepciót kiegészítheti hatótáv-növelt (EREV) verziókkal, ahol egy kis benzinmotor tölti az akkumulátort, hogy a változó amerikai piaci igényeket is kielégítse.

Ez a Scout Traveler szabadidő-autó

Fotó: Scout Motors

Bár az anyacég és a Scout hivatalosan nem erősítette meg a csúszást, a vállalat hangsúlyozza: „bármely ambiciózus projekt esetén változások lehetnek”, így a hivatalos ütemterv továbbra is rugalmas. A projekt tétje nem kicsi: a VW-csoport ezzel tenné meg harmadik jelentős lépését az amerikai piacon a Volkswagen és az Audi márkák után.