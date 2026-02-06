Zokon vették és betiltatták ezt az autós hirdetést

Az olajban futó vezérműszíjjal rendelkező PureTech motorok nem éppen a megbízhatóság bajnokai, konstrukciós hibájuk miatt Franciaországban és Spanyolországban is társaságot alapítottak a károsultak. Maga a gyár azzal reagált, hogy kiterjesztette az érintett motorok garanciáját és a továbbfejlesztett változat visszatért a vezérműlánchoz. Azonban a Stellantis ennek ellenére nem nézi jó szemmel, ha a vetélytársak emiatt támadják, így az olasz reklámhatóságnál indított eljárást a BYD hirdetése ellen, amelyben – a gyártó megnevezése nélkül – olajban futó vezérműszíjjal rendelkező motorok károsultjait célozták.

A reklámfelügyelet szerint sérti a szabályokat a BYD hirdetése

Fotó: BYD

A BYD már le is cserélte a promócióját

Az Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) reklámfelügyelet idei első döntése alapján a BYD Industria Italia Srl által tévében, nyomtatott és internetes sajtóban valamint közösségi felületeken indított „Operation PUREFICATION” kampánya megsértette a reklámkódex 2, 14 és 15-ös pontját, azaz megtévesztő kereskedelmi kommunikáció, összehasonlítás és rágalmazás. A BYD számított valami hasonlóra, hiszen már le is cserélte a kampányát egy, a plug-in hibrid típusait előtérbe helyező „Super DM-i Hybrid Days” szlogenre.