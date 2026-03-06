10 éve még nem is létezett, jövőre már a Rolls-Royce ellenfelet készít

Még nincs 10 éve, hogy megalapították a VinFast nevű autómárkát, de máris átalakítja a kínálatát. A nemzetközi térre is kilépő villanyautó-üzletágat három részre osztják, a normál VF modellek mellett készülnek az alapvetően üzleti felhasználásra szánt – taxik, autómegosztók, haszonjárművek – Green kivitelek, és bejelentették a LacHong, azaz Vörös Lótusz almárka megalapítását. Ez nem egyszerű prémiummárka, hanem rögtön a Rolls-Royce-nak akarnak konkurenciát teremteni.

A Rolls-Royce termékekhez hasonlóan sofőrös járműnek készül a SUV és a szedán, utóbbiból lesz nyújtott kivitel is

Fotó: VinFast

Ahogy a Rolls-Royce, úgy a LacHong is sofőrös autónak készül

Egyelőre szűkszavúan közöltek információkat a 800S szabadidő-autó mellett a 900S limuzin és annak nyújtott változata, a 900XL alkotja majd a kínálatot. Aktív, légrugós felfüggesztés garantálja a legmagasabb szintű komfortot, és három hajtómotoros (653 LE rendszerteljesítmény) összkerékhajtás mozgatja a villanyautókat. Alapvetően állami megrendelésekre számítanak, ezért az Inkas nevű céggel közösen rögtön a rajtnál elérhető lesz páncélozott változat is.

A megjelenésnél a hazafias érzelmekre próbál hatni a VinFast LacHong, a hűtőrács pálcáival a bambuszerdőre utalnak a formatervezők, az első-hátsó lökhárítóban megjelenő vízszintes ráccsal a rizsteraszokat idézik meg, a hűtőrács felett pedig ott szárnyal a névadó helyi mitológiai Lac (lótusz) madár, amelynek kiterjesztett szárnyait jeleníti meg a T-formájú hátsó lámpa.

A belső térben nem a vietnámi mitológia, hanem a luxus uralkodik, Nappa-bőrrel és valódi fabetétekkel találkozni mindenfelé, nem spórolnak az aranyszínűre fényezett díszlécekkel sem. Széria az elektromos ajtómozgatás, a csillagos-ég tetőkárpit, az első ülések támlájáról lehajtható, munkára (laptop) használható asztal. Utóbbinak búcsút kell mondania annak, aki megrendeli az egyszerű extraként elérhető válaszfalat, ami szükség esetén nagy méretű monitorral biztosítja a hátsó rész szeparáltságát. A VinFast LacHong almárka 2027-től lesz megvásárolható, egyelőre nem tudni, tervezik-e azok exportját, vagy a benzinmotoros – átmárkázott Chevrolet illetve BMW-alapon készített autók – modellekhez hasonlóan megmaradnak a helyi piacon.

