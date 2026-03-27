A CO2-terhelést nézve zsákutca az elektromos autó

Az európai országok közül Nagy-Britannia rendelkezik a legambiciózusabb zéró-karbon célokkal, az energiatermelés dekarbonizációjának 2035-ös céldátumát előre hozták 2030-ra, ezzel párhuzamosan az ingatlanok fűtését át akarják állítani hőszivattyúkra és a közlekedést elektromos autókkal képzelik. Azonban a londoni Queen Mary Egyetem kutatói szerint amíg az elektromos hálózat nem tudja kezelni a megújuló energiaforrásokat és a megnövekedett fogyasztást, az elektromos autók és hőszivattyúk nem járulnak hozzá a CO2-kibocsájtás csökkenéséhez, mert gáztüzelésű erőműveket használnak a fogyasztási csúcsok kielégítésére.

Amíg a brit elektromos hálózat nem tudja kezelni a megújuló energiaforrásokat, az elektromos autók környezetszennyezőek

Amíg vissza kell fogni a megújuló energiákat, az elektromos autó nem „zöld”

Például 2025-ben a szélerőművek üzemeltetőinek 1 milliárd fontot fizettek azért, hogy ne tápláljanak be energiát a rendszerbe, az előrejelzések szerint ez a kiadás 2030-ra eléri majd az évi 20 milliárd fontot. Épp ezért a lakosság terheinek növelése helyett azzal kellene foglalkozni, hogy a brit elektromos hálózat legyen képes kezelni a megújuló forrásokból származó energia kezelését, ne menjen az veszendőbe. Például megújuló üzemanyagot lehetne termelni a szél- és naperőművek egyébként veszendőbe menő energiájával, amelyekkel aztán a fogyasztási csúcsokat kezelő erőműveket lehetne üzemeltetni. Miután a hálózat felkészül a megújuló energiaforrások kezelésére, fel lehet gyorsítani az elektromos átállást a fűtések és a járművek területén.

