Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

queen mary egyetem

A CO2-terhelést nézve zsákutca az elektromos autó

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Queen Mary Egyetem elemzése szerint a hálózatot kellene fejleszteni. A hőszivattyúk és elektromos autók addig nem csökkentik a CO2-terhelést, amíg a megújuló energiát nem tudja kezelni a hálózat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
queen mary egyetemelektromos autókautós hír

Az európai országok közül Nagy-Britannia rendelkezik a legambiciózusabb zéró-karbon célokkal, az energiatermelés dekarbonizációjának 2035-ös céldátumát előre hozták 2030-ra, ezzel párhuzamosan az ingatlanok fűtését át akarják állítani hőszivattyúkra és a közlekedést elektromos autókkal képzelik. Azonban a londoni Queen Mary Egyetem kutatói szerint amíg az elektromos hálózat nem tudja kezelni a megújuló energiaforrásokat és a megnövekedett fogyasztást, az elektromos autók és hőszivattyúk nem járulnak hozzá a CO2-kibocsájtás csökkenéséhez, mert gáztüzelésű erőműveket használnak a fogyasztási csúcsok kielégítésére.

Az elektromos autók annyira zöldek, amennyire a hálózat.
Amíg a brit elektromos hálózat nem tudja kezelni a megújuló energiaforrásokat, az elektromos autók környezetszennyezőek
Fotó: Vauxhall

Amíg vissza kell fogni a megújuló energiákat, az elektromos autó nem „zöld”

Például 2025-ben a szélerőművek üzemeltetőinek 1 milliárd fontot fizettek azért, hogy ne tápláljanak be energiát a rendszerbe, az előrejelzések szerint ez a kiadás 2030-ra eléri majd az évi 20 milliárd fontot. Épp ezért a lakosság terheinek növelése helyett azzal kellene foglalkozni, hogy a brit elektromos hálózat legyen képes kezelni a megújuló forrásokból származó energia kezelését, ne menjen az veszendőbe. Például megújuló üzemanyagot lehetne termelni a szél- és naperőművek egyébként veszendőbe menő energiájával, amelyekkel aztán a fogyasztási csúcsokat kezelő erőműveket lehetne üzemeltetni. Miután a hálózat felkészül a megújuló energiaforrások kezelésére, fel lehet gyorsítani az elektromos átállást a fűtések és a járművek területén.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!